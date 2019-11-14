11:26, 14 Ноября 2019
Страсть к алкоголю толкнула работника магазина в Петрозаводске на преступление
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В полицию с заявлением о краже обратились работники одного из сетевых магазинов, сообщили в МВД Карелии.
Во время ревизии продавцы выявили недостачу в алкогольном отделе. Неизвестный похитил три литровые бутылки крепкого алкоголя. Ущерб составил почти 3,4 тысячи рублей.
Оперативники с помощью камер видеонаблюдения установили, что к краже причастен бывший работник торговой точки. Мужчина после совершения кражи уволился из магазина.
40-летний мужчина рассказал, что является поклонником крепких напитков, поэтому выбрал самое дорогое спиртноею. Краденое он выпил вместе с друзьми.
Возбуждено уголовное дело.
Ранее другой житель Петрозаводска украл из магазина элитный алкоголь.
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