Страсть к алкоголю толкнула работника магазина в Петрозаводске на преступление

В полицию с заявлением о краже обратились работники одного из сетевых магазинов, сообщили в МВД Карелии.

Во время ревизии продавцы выявили недостачу в алкогольном отделе. Неизвестный похитил три литровые бутылки крепкого алкоголя. Ущерб составил почти 3,4 тысячи рублей.

Оперативники с помощью камер видеонаблюдения установили, что к краже причастен бывший работник торговой точки. Мужчина после совершения кражи уволился из магазина.

40-летний мужчина рассказал, что является поклонником крепких напитков, поэтому выбрал самое дорогое спиртноею. Краденое он выпил вместе с друзьми.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее другой житель Петрозаводска украл из магазина элитный алкоголь.