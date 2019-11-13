Житель Петрозаводска украл из магазина элитный алкоголь

Мужчина вынес из сетевого магазина в столице Карелии две бутылки импортного алкоголя.

В полицию Петрозаводска обратились работники сетевого магазина - была обнаружена недостача алкогольной продукции. Со стеллажа исчезли 2 бутылки импортного алкоголя стоимостью более 4000 рублей.

Полиция нашла подозреваемого в краже. Им оказался 39-летний петрозаводчанин, который не раз уже совершал аналогичные преступления. Как установили полицейские, мужчина вынес товар из магазина, спрятав бутылки в сумке. Вскоре похищенное он продал, а деньги потратил на собственные нужды.

"Любитель" алкоголя стал фигурантом уголовного дела.