890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Семь человек утонули в водоемах Карелии летом 2
13.08.2020 17:09
В Петрозаводске суд признал незаконным снос деревьев на территории "Каменного бора" 11
13.08.2020 18:59
Жительница Карелии пожаловалась на условия пребывания в изоляторе Республиканской больницы 8
13.08.2020 13:32
Работника предприятия в Карелии убило током
13.08.2020 12:31
Карелию ждет жаркая политическая осень 4
13.08.2020 16:19

Страсть к поджигательству довела жителя Карелии до колонии

Новости. Криминал
09:07, 14 Августа 2020
фото: © ИТАР-ТАСС/Александра Мудрац
Загрузка...

Петрозаводчанин осужден за поджог жилых и нежилых помещений, сообщили в прокуратуре Карелии.

Установлено, что в марте 2019 года петрозаводчанин проник в одно из неэксплуатируемых административных зданий ООО "Санатрий Марциальные воды" в Петрозаводске и развел кострище на чердаке. Здание сгорелою. Ущерб превысил 4,6 млн рублей. 

Он же, в ноябре 2019 года и январе 2020 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, четыре раза поджигал различные предметы, находящиеся внутри одного из подъездов жилого многоквартирного деревянного дома. В случае возникновения пожара ущерб мог превысить 19 млн рублей.

Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет. С учетом ранее вынесенного в отношении него приговора срок наказания составляет 6,5 лет в исправительной колонии общего режима.

Ранее двое мужчин подожгли торговый павильон в Петрозаводске.

 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-08-14 09:48:07
Он не виноват. Язычники издавна поклонялись огню.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
09.08.2020, 10:28
Хулиганы изуродовали только что покрашенный дом в центре Петрозаводска (ФОТО)
09.08.2020, 13:56
После ДТП машины раскидало по перекрестку в Петрозаводске (ФОТО и ВИДЕО)
12.08.2020, 07:15
Солист группы "Руки вверх" ушел с семьей в леса Карелии (ФОТО)
10.08.2020, 08:58
Отмена транспортного налога для российских авто вызвала сомнения у Федерации автовладельцев
11.08.2020, 12:53
Число фекалий в Онежском озере в Петрозаводске превысило норму в сотни раз
10.08.2020, 06:55
Тимур Родригез покатался на каруселях в Петрозаводске

Чтиво

11.08.2020 16:00
Без политики
А у Вас есть иммунитет к COVID-19?
По данным Роспотребнадзора, каждый седьмой россиян уже имеет иммунитет к новой коронавирусной инфекции.
"Кемска волость" как товарный знак 2
11.08.2020 15:50
Александр Баркар: "Есть возраст, в котором мы зависаем"
10.08.2020 09:52
архив чтиво

Медиа

"Полумарафон ЗаБег" в Петрозаводске
03.08.2020 09:21
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»