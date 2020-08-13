Страсть к поджигательству довела жителя Карелии до колонии

Петрозаводчанин осужден за поджог жилых и нежилых помещений, сообщили в прокуратуре Карелии.

Установлено, что в марте 2019 года петрозаводчанин проник в одно из неэксплуатируемых административных зданий ООО "Санатрий Марциальные воды" в Петрозаводске и развел кострище на чердаке. Здание сгорелою. Ущерб превысил 4,6 млн рублей.



Он же, в ноябре 2019 года и январе 2020 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, четыре раза поджигал различные предметы, находящиеся внутри одного из подъездов жилого многоквартирного деревянного дома. В случае возникновения пожара ущерб мог превысить 19 млн рублей.

Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет. С учетом ранее вынесенного в отношении него приговора срок наказания составляет 6,5 лет в исправительной колонии общего режима.

Ранее двое мужчин подожгли торговый павильон в Петрозаводске.