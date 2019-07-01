Строитель из Петрозаводска украл лодку у петербуржца

Ущерб составил 35 тысяч рублей, сообщили в МВД Карелии.

В отдел полиции по Питкярантскому району поступило заявление о краже. Житель Санкт-Петербурга рассказал о том, что у него похищена лодка. Она хранилась на территории будущего гостевого дома, который строил потерпевший на берегу Ладожского озера. Ущерб составил 35 тысяч рублей.

Заявитель пояснил, что для возведения объекта привлекались различные наёмные работники. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили подозреваемого - одного из строителей.



54-летний петрозаводчанин сознался в деянии. Он рассказал, что зимой работал на стройке и приглядел лодку, а в дальнейшем похитил её. Мужчина продал лодку своему знакомому.

Возбуждено уголовное дело.