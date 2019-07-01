Подписаться
Новости. Криминал
11:21, 01 Июля 2019
фото: "Столица на Онего"

Строитель из Петрозаводска украл лодку у петербуржца

Загрузка...

Ущерб составил 35 тысяч рублей, сообщили в МВД Карелии.

В отдел полиции по Питкярантскому району поступило заявление о краже. Житель Санкт-Петербурга рассказал о том, что у него похищена лодка. Она хранилась на территории будущего гостевого дома, который строил потерпевший на берегу Ладожского озера. Ущерб составил 35 тысяч рублей.

Заявитель пояснил, что для возведения объекта привлекались различные наёмные работники. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили подозреваемого - одного из строителей.

54-летний петрозаводчанин сознался в деянии. Он рассказал, что зимой работал на стройке и приглядел лодку, а в дальнейшем похитил её. Мужчина продал лодку своему знакомому.

Возбуждено уголовное дело.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2019-07-01 11:27:34
Увеличить ему пенсионный возраст ещё на десять лет. Наши бездари не способны принимать нестандартные решения.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
24.06.2019, 13:53
"Общественное обсуждение" по-тихому
25.06.2019, 12:10
ФОТО и ВИДЕО: Танки разрушают асфальт в центре Петрозаводска
27.06.2019, 14:25
В Петрозаводске 16-летняя девушка погибла от удара током, включив водонагреватель
30.06.2019, 09:21
Диакон Кураев: "Храбрые люди Петрозаводска. За такие песни можно и двушечку получить"
25.06.2019, 10:25
ФОТО: Петрозаводчане требуют закрыть кафе, посетители которого "справляют физические и сексуальные нужды" под окнами жилого дома
24.06.2019, 10:45
В Карелии увеличатся ежемесячные выплаты ветеранам труда

Аналитика

28.06.2019 13:51
Тема недели
Экономить будут на бедных 33
Власти Карелии готовятся монетизировать социальные льготы и ужесточить условия выплат.
"Если о нас не вспоминают – значит, мы хорошо работаем" 1
28.06.2019 12:12
Что ожидает дороги Карелии в ближайшие пять лет? 1
28.06.2019 09:38
Ветряки для Кукковки 2
27.06.2019 13:24
"Может, после этого они будут исполнять закон?" 11
26.06.2019 11:48
Вся аналитика

Чтиво

30.06.2019 08:53
Частная жизнь
"Это - моё"
История старшего мастера "Техрента" Александра Мыскина о том, как он осуществил свою детскую мечту.
"Предприниматель будет сидеть" 9
26.06.2019 15:40
Пока первое лицо в офисе… 4
21.06.2019 13:23
"Фестиваль Nord Dance – это событие для всего северо-западного региона"
20.06.2019 14:23
архив чтиво

Медиа

Кондопожский ЦБК отметил 90-летний юбилей
Сегодня 09:39
все фото и видео


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»