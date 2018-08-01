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Новости. Общество
09:57, 01 Августа 2018

Строители еще два дня будут проводить взрывные работы на границе Карелии и Финляндии

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Движение на участке подъездной дороги к МАПП "Вяртсиля" в Карелии закроют для проведения буровзрывных работ, сообщает управление трассой "Кола".

"2 августа с 16.00 до 18.00 и 3 августа в период с 11.00 до 13.00 на участке капитального ремонта подъезда к МАПП "Вяртсиля" в Сортавальском районе будет временно закрыто движение для всех видов транспорта в связи с проведением буровзрывных работ", - говорится в сообщении.

Управление трассой "Кола" просит учесть данную информацию при планировании маршрутов следования, соблюдать ПДД и требования временных дорожных знаков в местах производства работ.

В среду, 1 августа, взрывные работы пройдут с 16.00 до 18.00.

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