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Строители повредили ЛЭП в Прионежском районе 

Новости. Общество
13:29, 08 Мая 2020
фото: © АО "ПСК"
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ЧП произошло сегодня, 8 мая, в 11.30. Обесточена улица в поселке Мелиоративный. Энергообъект обслуживается АО "Прионежская сетевая компания".

При реконструкции автомобильной дороги строители обвалили на линию электропередачи напряжением 0,4 кВ дерево. Оборваны провода и обрушена бетонная опора. Без электроэнергии остались потребители по улице Лыжная в поселке Мелиоративный.

Как рассказали в Прионежском электросетевом участке АО "ПСК", в настоящее время на месте повреждения работает оперативно-ремонтная бригада.

"Придется демонтировать поврежденную опору, устанавливать новую, менять провод. Восстановительные работы планируем закончить к вечеру сегодняшнего дня", – уточнили энергетики.

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