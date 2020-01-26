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Строительная компания "КСМ" объявляет о беспрецедентной акции

Новости. Экономика
11:55, 27 Января 2020
фото: © Строительная компания "КСМ"
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При покупке квартиры каждый желающий получает дизайн-проект в подарок.

Давно мечтали о новой квартире со стильным современным интерьером? Получите индивидуальный дизайн проект бесплатно при покупке квартиры от "КСМ".

Строительная компания "КСМ" объявляет о беспрецедентной акции, в рамках которой каждый, купивший квартиру в новом доме "Вертикаль" на Кукковке, получает бесплатно услугу разработки дизайн-проекта своей будущей квартиры. При создании проекта используются отделочные материалы, которые можно приобрести в крупных строительных гипермаркетах Петрозаводска.

Напомним, что "Вертикаль" – это 25-этажный монолитный дом, строящийся на пересечении улиц Ровио и Генерала Фролова. Возведение коробки дома завершено, ведутся внутренние и наружные работы по отделке и оснащению здания. В доме будет 4 лифта, просторные холлы с дизайнерской отделкой, кладовые помещения и закрытый паркинг. Во дворе расположатся две детские площадки, спроектированные для детей разных возрастов, а также зона отдыха для взрослых и зона уличных тренажеров. Из окон верхних этажей открывается потрясающий вид на Петрозаводск и Онежское озеро.

Предложение не является публичной офертой. Количество квартир ограничено. С подробной информацией об акции можно ознакомиться по телефону: 8 (8142) 332-700 или в офисе продаж по адресу: Петрозаводск, Первомайский пр., 9.

Застройщик ООО "Стройинвест КСМ". Проектная декларация на наш.дом.рф.

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