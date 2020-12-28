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Строительная компания "КСМ" поздравляет жителей Карелии с наступающим Новым 2021 годом

Новости. Общество
16:00, 29 Декабря 2020
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Дорогие друзья! От всей души поздравляем вас с замечательным праздником – наступающим Новым годом!

Наверное, как никогда мы радуемся, что этот год подходит к концу, настолько непростым стал он для всех нас. И хоть проблемы старого года не исчезнут с боем курантов, хочется надеяться, что наступающий год будет спокойнее, благополучнее и добрее. А пожелания крепкого здоровья мы будем произносить с особым чувством.

Пусть 2021 год исполнит все намеченные планы, откроет новые перспективы, порадует приятными событиями. Пусть рядом с вами всегда будут родные, близкие и друзья! Пусть желания, загаданные в новогоднюю ночь, обязательно сбудутся!

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