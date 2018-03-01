Строительная компания "КСМ" приглашает на работу проектировщиков

В компании "КСМ" появится новое подразделение.

Компания "КСМ" запускает новое направление в своей деятельности: в марте текущего года в компании появится новое структурное подразделение – отдел проектирования.

Компания ставит перед собой амбициозные цели и приглашает на работу специалистов, которые заинтересованы в своем профессиональном развитии, готовы обучаться новому и прогрессивному направлению в проектировании и строительстве в целом.

Отдел проектирования компании "КСМ" планирует внедрять в своей работе BIM-технологии (информационное моделирование зданий) и будет работать на новом для Республики Карелия программном продукте, основанном на методе 3D-моделирования.

Подробнее о наших вакансиях на сайте компании в разделе "Вакансии" http://kcm.onego.ru/ и на сайте hh.ru https://petrozavodsk.hh.ru/employer/729818.

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