Строительная компания "Век" – для тех, кто хочет жить лучше

К профессиональному празднику компания подошла с серьезными победами и наградами.

АО "Специализированный застройщик "Строительная компания "Век" победила в XXIV Всероссийском конкурсе на лучшее строительное предприятие и подтвердила звание "Элита строительного комплекса России". По стране данную награду получили лишь 19 строительных компаний.

В настоящее время "Век" реализует три проекта в Петрозаводске.

Жилой комплекс бизнес класса "Жемчужина" возводится в центре города и одновременно на живописном берегу реки Лососинки. Дом сочетает в себе все преимущества жизни в центре с возможностью спокойного, семейного отдыха неподалеку от красивейших природных объектов. Практически все квартиры имеют потрясающий вид на реку и панораму города, начиная с 10 этажа на Онежское озеро. Максимальное количество квартир на этаже – четыре. Дополнительные возможности хранения обеспечены за счет индивидуальных кладовых. Уникальная архитектурная подсветка дома создает эффект переливов драгоценного камня. Закрытый, тихий двор комплекса обустроен детской площадкой, ландшафтным дизайном и малыми архитектурными формами. Подземный паркинг решает вопрос безопасности и комфорта. Дом будет введен в эксплуатацию в IV квартале 2020 года.

Жилой комплекс "Симфония" возводится на пересечении улиц Гоголя и Анохина. Первый 15-этажный и второй 9-этажный корпуса уже сданы, третий пятиэтажный корпус будет введен в эксплуатацию в сентябре. Дворовая территория "Симфонии" создана по авторскому проекту. Ее пространство многофункционально: детская площадка с безопасным ярким покрытием, тренажеры, дизайнерская уличная мебель, ландшафтный дизайн. Доступ на закрытую территорию новостройки и в дома осуществляется через IP–домофонию. Умный подземный паркинг впечатляет современными решениями: система распознает госномер автомобиля. Еще больше полезной площади в квартирах – за счет индивидуальных кладовых. Фасады отделаны натуральным гранитом, в темное время суток включается архитектурная подсветка. В июне 2020 года ЖК "Симфония" признан лучшим жилым комплексом среди новостроек Республики Карелия в рамках ежегодного Федерального Градостроительного конкурса жилых комплексов–новостроек "ТОП ЖК".

Жилой комплекс "Каскад" – самый масштабный проект компании. В нем запланировано 16 домов, восемь из которых уже сданы. Активно возводятся два новых дома №9 и №10. "Каскад" отличает богатая инфраструктура: просторные дворы, поле для мини футбола, уличные тренажеры, велосипедные дорожки, сквер и лесополоса. Низкие коммунальные платежи и горячая вода круглый год обеспечиваются за счет крышных газовых котельных. Образцовая ситуация по обслуживанию комплекса – заслуга надежной управляющей компании "ОнегоСтройСервис". Концепция "город в городе" – это мед. центры, детские дошкольные учреждения, магазины, аптека, салон красоты, кафе и многое другое в шаговой доступности. Подобрать квартиру, кладовую и место на подземном паркинге можно на сайте.

В канун Дня строителя генеральный директор компании "Век" Воскобойников Евгений Максович традиционно поздравил коллег, и вручил награды федерального, республиканского и городского уровня наиболее отличившимся сотрудникам.

"По итогам семи месяцев работы предприятие показывает стабильный рост производственно–финансовых показателей, что в нынешних непростых условиях позволяет быть уверенными в надежности компании и стабильной работе коллектива на долгие годы" – подчеркнул генеральный директор.

Подобрать квартиру можно на сайте vek–kvartira.ru Запись на индивидуальный показ квартир по тел. 33–00–43

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