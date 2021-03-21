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Строительная и горнодобывающая компании хотят заниматься рыбным хозяйством в Карелии

Новости. Экономика
14:53, 22 Марта 2021
фото: © Юрий Смитюк/ТАСС
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Инвестировать в бизнес в рыбном хозяйстве Карелии решили компании, чья основная деятельность не имеет никакого отношения к данной отрасли.

Это следует из доклада министра сельского и рыбного хозяйства Карелии Владимира Лабинова об инвестиционных проектах в отрасли.

"Новый инвестор у нас появился…объекты в Питкярантском и Сортавальском районах. Собственник представляет корпорацию "Трансстрой"…Это корпорация, которая занимается строительством мостов в России. И сегодня на этих двух объектах ведутся работы по обустройству прибрежной инфраструктуры, корпусов для проживания персонала. Объем инвестиций, заявленный на 2021-2022 годы – 500 млн рублей. В 2021 году в рамках этих инвестиций декларируется построить цех по переработке рыбы и организовать мелкую розницу", - сообщил Лабинова.

Еше об одном новом инвесторе читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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Off
2021-03-22 16:57:51
Засрут озера и реки.
кир
2021-03-22 16:27:36
Слюдяные шахты в Чупе давно водой затопили. Не пробовали в них рыбу разводить?
театральный критик
2021-03-22 15:32:26
Одобряю. Граждане России будут обеспечены вкусной и экологически чистой продукцией. Иноагенты баренцрегиона злобно шипят в кустах. Своих шпрот у них уже нет и в услугах докеров больше не нуждаемся. Своя Усть-Луга имеется.
Беня
2021-03-22 15:32:12
У нас все инвесторы как на подбор, надо всех посылать в прокуратуру на проверку :)

Сеня
2021-03-22 15:26:16
Прознали про халяву и кинулись рыбу выращивать . а про экологию Карелии кто то из них подумал . хм.
бюджет
2021-03-22 15:11:02
Только на оборотном водоснабжении! Хватит поганить озера.
Гость
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