Строительная и горнодобывающая компании хотят заниматься рыбным хозяйством в Карелии

Инвестировать в бизнес в рыбном хозяйстве Карелии решили компании, чья основная деятельность не имеет никакого отношения к данной отрасли.

Это следует из доклада министра сельского и рыбного хозяйства Карелии Владимира Лабинова об инвестиционных проектах в отрасли.

"Новый инвестор у нас появился…объекты в Питкярантском и Сортавальском районах. Собственник представляет корпорацию "Трансстрой"…Это корпорация, которая занимается строительством мостов в России. И сегодня на этих двух объектах ведутся работы по обустройству прибрежной инфраструктуры, корпусов для проживания персонала. Объем инвестиций, заявленный на 2021-2022 годы – 500 млн рублей. В 2021 году в рамках этих инвестиций декларируется построить цех по переработке рыбы и организовать мелкую розницу", - сообщил Лабинова.

Еше об одном новом инвесторе читайте в интернет-газете "Вести Карелии".