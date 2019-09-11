Строительный мусор после сноса ветхого жилья в Карелии может оказаться в лесу, опасаются власти

Подрядные организации, которые вывозят строительный мусор после сноса ветхого жилья, подвергаются "соблазну" выбросить его в ближайшем лесу из-за нехватки денег в муниципальных бюджетах Карелии.

Эта проблема обсуждалась на сегодняшнем заседании парламентского комитета по госустройству и местному самоуправлению.

Заместитель министра строительства Карелии Анна Борчикова пояснила, что муниципальные власти заключают контракты с подрядными организациями, но зачастую эти документы не соответствуют реальным объемам работ.

"У подрядных организаций есть соблазн вывезти мусор не на объекты размещения (отходов – прим. ред.), поскольку это достаточно дорогостоящее мероприятие, а куда-то в лес", – добавила замминистра.

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