В поселке Карелии так и не началось строительство детского сада, на который Москва выделила 120 млн рублей

На месте детского сада в поселке Ильинский Олонецкого района Карелии, который, по информации правительства республики, должен быть введен в эксплуатацию к концу этого года, пока смогли вырыть только котлован.

Как сообщил у себя на странице экс-депутат парламента Карелии Александр Степанов, на месте стройки детского сада в поселке Ильинский тишина.

"К середине августа вырыт только котлован для фундамента", - написал Александр Степанов в комментарии к фото.

Еще 19 мая вице-спикер Законодательного собрания Карелии Ольга Шмаеник высказывала обеспокоенность по поводу строительства детского сада в поселке Ильинский Олонецкого района.

"По информации Минобра и Минстроя, по объекту "Детский сад на 200 мест в п. Ильинский" сейчас есть отставание на 4 месяца. Стоимость объекта - 122 млн рублей. Госконтракт на строительство с ФГУП УС по ЦФО ФСИН России заключён 21 декабря 2018 года", - рассказала Ольга Шмаеник.

"На эту пятницу - пока вот так выглядит место строительства детского сада. Обещают начать работы 20 мая. Вместе с главой поселения М. Стафеевой, местными депутатами будем еженедельно контролировать и информировать", - возмутилась Шмаеник и показала фото поляны, где должно было начаться строительство детского сада.

Но к 20 мая оно так и не началось.

Подрядная организация ООО "Железногорское МСО" приступила к строительству детского сада лишь 1 июня, приурочив трудовой порыв к Дню защиты детей.

В паблике правительства Карелии начало строительства было отмечено публикацией. Работа подрядчика была запечатлена на фото, где экскаваторы готовят котлован.



правительство Карелии

И сегодня, к 15 августа, на месте стройки так и остался котлован, только засыпанный песком.

Строительство детского сада в поселке Ильинский Олонецкго района Карелии началось в День защиты детей.

"Садик планируют ввести в эксплуатацию в конце 2019 года", - пишет паблик "Республика Карелия".