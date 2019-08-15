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Новости. Общество
13:23, 15 Августа 2019
фото: https://vk.com

В поселке Карелии так и не началось строительство детского сада, на который Москва выделила 120 млн рублей

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На месте детского сада в поселке Ильинский Олонецкого района Карелии, который, по информации правительства республики, должен быть введен в эксплуатацию к концу этого года, пока смогли вырыть только котлован.

Как сообщил у себя на странице экс-депутат парламента Карелии Александр Степанов, на месте стройки детского сада в поселке Ильинский тишина.

"К середине августа вырыт только котлован для фундамента", - написал Александр Степанов в комментарии к фото.


https://vk.com

Еще 19 мая вице-спикер Законодательного собрания Карелии Ольга Шмаеник высказывала обеспокоенность по поводу строительства детского сада в поселке Ильинский Олонецкого района.

"По информации Минобра и Минстроя, по объекту "Детский сад на 200 мест в п. Ильинский" сейчас есть отставание на 4 месяца. Стоимость объекта - 122 млн рублей. Госконтракт на строительство с ФГУП УС по ЦФО ФСИН России заключён 21 декабря 2018 года", - рассказала Ольга Шмаеник.

"На эту пятницу - пока вот так выглядит место строительства детского сада. Обещают начать работы 20 мая. Вместе с главой поселения М. Стафеевой, местными депутатами будем еженедельно контролировать и информировать", - возмутилась Шмаеник и показала фото поляны, где должно было начаться строительство детского сада.


https://vk.com/shmaenik2016?w=wall-114705901_3364

Но к 20 мая оно так и не началось.

Подрядная организация ООО "Железногорское МСО" приступила к строительству детского сада лишь 1 июня, приурочив трудовой порыв к Дню защиты детей.

В паблике правительства Карелии начало строительства было отмечено публикацией. Работа подрядчика была запечатлена на фото, где экскаваторы готовят котлован.


правительство Карелии

И сегодня, к 15 августа, на месте стройки так и остался котлован, только засыпанный песком.

Строительство детского сада в поселке Ильинский Олонецкго района Карелии началось в День защиты детей.

"Садик планируют ввести в эксплуатацию в конце 2019 года", - пишет паблик "Республика Карелия".

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Комментарии

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однозначно
2019-08-15 14:15:11
Саша Степанов не только экс депутат, но и экс коммунист. За плохое поведение вышвырнули из партии и заксобрания. От безысходности подался в местечковые либерастные сайты типа черники. На какие средства существует непонятно. Скорей всего будет баллотироваться в депутаты какие-нибудь, ибо кушать хочется, а рабочей специальности не имеет.
Геннадий Гаврилов
2019-08-15 13:33:03
Наверно деньги уже закончились ? Надо губернатору срочно выделить средства , хотя бы на закладку фундамента , а там видно будет....
Гость
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