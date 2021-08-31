Строительство детского сада в поселке Ильинский завершат в сентябре

Новое дошкольное учреждение, построенное в рамках ФЦП развития Карелии, решит проблему очереди в детсад для Ильинского сельского поселения, сообщили в правительстве республики.

В ходе визита в Олонецкий район 31 августа глава республики побывал на строительной площадке. Вместе с депутатом Госдумы Валентиной Пивненко Артур Парфенчиков оценил строительную готовность объекта.

Здание возводит надежный подрядчик — компания «КСМ», которая приступила к работам в декабре 2020 года. На сегодня организация выполнила основные строительные задачи, ведет благоустройство территории, устанавливает игровое оборудование, занимается внутренней отделкой помещений.

«Завершать планируем к 20 сентября. Сроки реальные, идем в графике, всё успеваем. Техника работает, никаких проблем. Вопросов к присоединению к инженерным сетям нет», − заверил мастер строительно-монтажных работ компании «КСМ» Петр Урбанович.

Современное дошкольное учреждение станет подразделением местной школы. Прежние здания, где сейчас располагается детской сад, будут закрыты. После оформления всех необходимых документов и прохождения лицензирования новый объект может начать работать.

«Мы примем его в оперативное управление и постараемся открыть детский сад в конце января — феврале будущего года», − сообщила директор поселковой школы Ольга Оноева.

В новое дошкольное учреждение будут ходить 150 ребят из Ильинского и близлежащих деревень. В целом здание рассчитано на 200 мест. Родители очень ждут открытия группы для малышей 1-2 лет: раньше для ее создания не было условий.

Контроль со стороны республики на протяжении всего строительства был достаточно жестким, отметила Валентина Пивненко. Этот объект местные жители ждали с 2016 года.