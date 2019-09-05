Строительство коррекционной школы-интерната перенесли в Соломенное

В Петрозаводске школу-интернат, которую ранее планировали построить на Древлянке, решили возвести в Соломенном.

Об этом решение сообщил на своей странице в соцсети министр образования Роман Голубев.

"3 сентября в министерстве образования состоялось совещание с участием родителей детей с инвалидностью, общественной организации "Петросино", руководителями 21 и 23 школ-интернатов, на котором прошло обсуждение вопроса строительства в Петрозаводске новой специальной (коррекционной) школы на 300 мест. В совещании приняли участие представители министерства имущественных и земельных отношений Республики Карелия и администрации Петрозаводского городского округа, - написал Голубев. - В настоящее время под строительство новой школы для "особых" детей рассматривается вопрос выделения земельного участка в районе Соломенского шоссе. Данный земельный участок, как отметили участники совещания, отвечает необходимым требованиям по обеспечению транспортной доступности школы. На предусмотренной территории возможно разместить и учебный корпус, и помещения для круглосуточного пребывания детей из районов республики, оснастить кабинеты специалистов для коррекционно-развивающих занятий, оборудовать пространство для досуга, физической активности и прогулок детей. В проекте новой школы будет предусмотрено создание универсальной безбарьерной среды для детей с инвалидностью с различными нуждами. Доступная среда будет создана в полном объеме как на территории школы, так в здании. Выбор большого участка для размещения коррекционной школы в районе Соломенского шоссе обусловлен новыми техническими строительными и санитарно-эпидемиологическими требованиями. Под школу планируется выделить не менее 4.1 гектара".

Ранее коррекционную школу-интернат на 300 мест планировали построить на Древлянке, в районе новостроек, где расположен родник "Лягушка".

Активисты при обсуждении строительства школы для особых детей высказали опасения, что при реализации проекта в жизнь может быть нанесен ущерб парку и роднику "Лягушка".