Строительство онкодиспансера в Петрозаводске вновь откладывается

Глава Карелии рассказал о перспективе строительства нового онкологического диспансера.

Артур Парфенчиков сегодня, 15 марта, на онлайн-совещании по развитию Петрозаводска заявил, что пока не построят два крупных объекта здравоохранения, хирургический корпус БСМП и блоки А и Б на Древлянке, будет сложно начинать работу по федеральному финансированию и возведению онкологического диспансера.

«Достаточно дорогое строительство - более 7 млрд рублей. Поэтому нам, чтобы приступить к работе с этой огромной суммой из федерального бюджета, конечно, нужно завершить на миллиарды строительство блоков А и Б и хирургического корпуса. Это реальная правда жизни», - отметил глава Карелии.

Напомним, в 2019 году была разработана проектно-сметная документация на строительство нового онкодиспансера в Петрозаводске. Из республиканского бюджета на эти цели было выделено 40 млн рублей. Под этот проект определен и земельный участок, который расположен недалеко от Республиканской больницы и старого онкодиспансера. В 2020 году разработанный проект получил положительное заключение Главгосэкспертизы РФ. По проекту в 2027 году объект должен быть сдан. Но строительство нового здания Республиканского онкологического диспансера в Петрозаводске в 2023 году за счет федерального бюджета не получило поддержки со стороны министерства здравоохранения России.