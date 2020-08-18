Строительство школы на севере Карелии началось только после вмешательства прокуратуры

Из-за бездействия местных властей в Кемском районе к строительству новой школы не приступали более полугода после разработки проектно-сметной документации.

По сообщению прокуратуры Карелии, еще 30 декабря прошлого года ООО "Спецстройпроект" в рамках заключенного муниципального контракта завершила все работы по подготовке проектной документации на строительство учреждения образования. Через полгода, когда ведомство проводило проверку, к строительству здания новой школы так и не приступили.

Прокуратурой было установлено, что одной из причин сложившейся ситуации является бездействие должностных лиц администрации Кемского муниципального района. Они не своевременно заключили договоров по очистке земельного участка, выделенного под застройку, от строительного и иного мусора.

По фактам выявленных нарушений прокуратурой района в адрес главы администрации Кемского района было внесено представление об устранении нарушений закона. В итоге мусор с земельного участка был вывезен, виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

В настоящее время работы по строительству школы возобновлены, сообщили в прокуратуре.

Ранее спикер карельског парламента Элиссан Шандалович предложил создать рабочую группу по строительству новой школы в Медвежьегорске.