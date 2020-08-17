Элиссан Шандалович предложил создать рабочую группу по строительству новой школы в Медвежьегорске

Председатель Заксобрания Карелии Элиссан Шандалович 17 августа провел совещание, на котором осуждалось строительство современной школы в Медвежьегорске.

В нём приняли участие представители министерства образования республики, министерства строительства, ЖКХ и энергетики, администрации Медвежьегорского района, инженерного центра "Штрих".



Как сообщил глава районной администрации Максим Антипов, ранее по вопросу строительства новой школы в Медвежьегорске состоялись публичные слушания, на которых горожане поддержали возведение объекта. Тем не менее, обратил внимание Элиссан Шандалович, некоторые жители по ул. Советской всё же обеспокоены тем, что из-за строительства новой школы может быть демонтирована детская площадка во дворе одного из домов и детям негде будет играть. Соответствующее обращение они направили спикеру парламента и главе районной администрации.

Как подчеркнул Элиссан Шандалович, в данном вопросе необходимо учесть мнение всех заинтересованных сторон и принять компромиссное решение. В ходе совещания спикер парламента предложил Максиму Антипову создать рабочую группу по строительству новой школы с участием местных жителей, общественников, представителей органов власти и выработать рекомендации по концепции учебного заведения, цветовой отделке, благоустройству прилегающей территории и др.

Напомним, новое трехэтажное здание, рассчитанное на 1100 школьников, планируется возвести в центре Медвежьегорска в 2021-2022 годах в рамках национального проекта "Образование". По словам проектировщиков и заместителя министра строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Виталия Сергеева, выбранный земельный участок отвечает предъявляемым нормам и требованиям. Они также пояснили, что на территории учебного заведения планируется установить спортивную площадку и детский игровой комплекс, которыми смогут пользоваться и горожане. Председатель Заксобрания попросил представителей районной администрации организовать для местных жителей подробную презентацию проекта образовательного учреждения.

Сегодня, 18 августа, Элиссан Шандалович в рамках рабочей поездки в Медвежьегорский район планирует посетить место будущего строительства новой школы.