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Строительство школы в Петрозаводске продолжается (ВИДЕО)

Новости. Экономика
09:00, 28 Мая 2020
фото: © "КСМ"
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В Петрозаводске продолжается строительство школы на 1350 мест.

Здание постепенно обретает очертания.

Новая школа станет самым большим общеобразовательным учебным заведением в Карелии и по площади, и по количеству учащихся. Проект нетиповой, оригинальный, необычный. Здание имеет сложную конфигурацию, это связано с существующей геометрией земельного участка, соблюдением требований инсоляции школьных помещений и необходимостью разделить начальную школу и среднюю / старшую школу.

Все помещения новой школы будут светлыми и очень просторными. К примеру, актовый зал на 870 мест, столовая на 480 посадочных мест, конференц-зал на 150 мест. Пять спортивных залов и тир, библиотека с медиатекой и зоной wi-fi, лаборатория Роснано, благоустроенная уличная территория – здесь будет и детская игровая площадка для прогулок учеников младших классов, и большой стадион со всем необходимым оборудованием.

Подробное о новой школе вы можете прочитать здесь.

Компания "КСМ" поделилась свежим видео со строительной площадки.

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