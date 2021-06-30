Строящаяся дорога в центре Петрозаводска превратилась в водный канал (ФОТОФАКТ)

Дорога на улице Куйбышева, где идет реконструкция, после дождей стала рекой.

В паблике «Красивый Петрозаводск» выложили фото строящейся дороги на улице Куйбышева.

«Новая дорога Куйбышева — Варкауса пока похожа на большой бассейн», — комментируют фото в паблике.

Как рассказали читатели «Столицы на Онего», жители близлежащих домов вынуждены ходить по жиже и лужам, а грязная вода из котлованов стекает в Онежское озеро.

Напомним, большой ремонт дороги на Куйбышева начался этой весной. Этот проект подразумевает реконструкцию существующей части автодороги от проспекта Ленина до улицы Малой Слободской и ее продолжение до набережной Варкауса.

По прогнозам магистраль разгрузит улицу Кирова, улучшит транспортное сообщение, в том числе с БСМП, инфекционной больницей и жилыми кварталами.

По словам главы Карелии, подрядчик, компания «Технострой», готова ускорить работы и перейти на трехсменный график. Сейчас рабочие перепрокладывают коммуникации: водопровод, канализацию, газопровод, а также возводят новый мост через Неглинку. Затем приступят непосредственно к строительству самой дороги.