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Строящаяся дорога в центре Петрозаводска превратилась в водный канал (ФОТОФАКТ)

Новости. Общество
14:30, 01 Июля 2021
фото: © паблик Вконтакте «Красивый Петрозаводск»

Дорога на улице Куйбышева, где идет реконструкция, после дождей стала рекой.

В паблике «Красивый Петрозаводск» выложили фото строящейся дороги на улице Куйбышева.

«Новая дорога Куйбышева — Варкауса пока похожа на большой бассейн», — комментируют фото в паблике.

Как рассказали читатели «Столицы на Онего», жители близлежащих домов вынуждены ходить по жиже и лужам, а грязная вода из котлованов стекает в Онежское озеро.

Напомним, большой ремонт дороги на Куйбышева начался этой весной. Этот проект подразумевает реконструкцию существующей части автодороги от проспекта Ленина до улицы Малой Слободской и ее продолжение до набережной Варкауса.

По прогнозам магистраль разгрузит улицу Кирова, улучшит транспортное сообщение, в том числе с БСМП, инфекционной больницей и жилыми кварталами.

По словам главы Карелии, подрядчик, компания «Технострой», готова ускорить работы и перейти на трехсменный график. Сейчас рабочие перепрокладывают коммуникации: водопровод, канализацию, газопровод, а также возводят новый мост через Неглинку. Затем приступят непосредственно к строительству самой дороги.

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Комментарии

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Вася
2021-07-01 15:07:24
В нормальных странах бассейны на крышах.
Никита
2021-07-01 15:02:06
Может не строить дорогу , пусть река будет , на каяках будем плавать и рыбу сетями ловить .
лесоруб
2021-07-01 14:58:01
Вот Любарскому теперь на каяке раздолье!
Os
2021-07-01 14:52:12
Может, облагородить и так оставить. Гондольеров завести. Будет достопримечательность.
Гость
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