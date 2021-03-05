В Петрозаводске новая дорога соединит центр города с Октябрьским районом

В столице Карелии начались работы по реконструкции улицы Куйбышева, которая будет продлена.

Как сообщили в администрации города, после реконструкции и строительства по улице Куйбышева можно будет напрямую добраться до набережной Варкауса. Это обеспечит дополнительное транспортно-пешеходное сообщение между центром города и Октябрьским районом. Реализация проекта, включена в федеральную программу "Развития Республики Карелия на период до 2021 года". Его разработка началась ещё в 2018 году. Заказчиком выступает республиканское Управление автомобильных дорог.

Проект подразумевает реконструкцию существующей части автодороги от проспекта Ленина до улицы Малой Слободской, а также ее продление до набережной Варкауса. Магистраль поможет разгрузить улицу Кирова, улучшить сообщение, в том числе с БСМП, инфекционной больницей и жилыми кварталами. На участке планируется появление моста через реку Неглинку, разворотного кольца в районе Ленинградской улицы, дополнительных остановочных пунктов и светофоров. В связи с необходимостью организации дороги и перестройки подземных коммуникаций выдано разрешение на снос зелёных насаждений на участке от Неглинской набережной до набережной Варкауса.

Восстановительная стоимость в размере 8 миллионов рублей направлена в бюджет Петрозаводского городского округа.

"Технострой" приступил к работам в полосе отвода под строительство дороги.

Ранее сообщалось, что на ремонт 29 дорог и 7 тротуаров в Петрозаводске готовы потратить около 1 млрд рублей.