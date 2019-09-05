Строящийся дом загорелся в Карелии

Пожар произошел 4 сентября в Питкярантском районе, сообщили в МЧС Карелии

В 17.47 пожарно-спасательные подразделения Питкярантского района привлекались для ликвидации пожара в строящемся доме в п. Салми на ул. Заславского, 2. В 17.55 пожар ликвидирован.



Сгорела кровля на площади 8 кв м.



Погибших и пострадавших нет.



Причины, виновные, ущерб устанавливаются.