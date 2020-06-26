Студенческие строительные отряды снова в тренде

История студенческих строительных отрядов (ССО) уходит своими корнями в 60-е годы прошлого века, когда это движение в Советском Союзе получило бурное развитие.

Не оставался в стороне и Петрозаводский строительный техникум, в котором были созданы десятки студенческих строительных отрядов: "Авангард", "Руна", "Ювентас", "Зодчий", "Сатумаа" и многие другие.

ССО "Зодчий" в количестве 31 человека работал с 12 мая по 1 июля 1981 года в поселке Повенец Медвежьегорского района.



"При отличном качестве малярных и штукатурных работ договорное задание отрядом было перевыполнено более чем в два раза. Бойцы отряда перечислили в фонд "Солидарности" 620 руб. На общественных началах отремонтировали дом 83-летней Анны Ивановны Сафроновой – матери трех сыновей, погибших во время войны", – писал в своём отчёте о проделанной работе Эдуард Александрович Фаликов, бессменный командир отряда.

"За любое дело студенты-стройотрядовцы брались сознательно. Большой лозунг на стене с девизом "Скорей бы утро – да на работу!" не давал расслабиться, веселил, несмотря на нелёгкие трудовые будни, – вспоминает Галина Васильевна Сологуб, ветеран педагогического труда. – После рабочего дня занимались спортом, устраивали разные, конкурсы, "боролись" со злыми авдеевскими комарами, пели, танцевали, влюблялись…, а ещё, раскрыв свои таланты, устраивали концерты в местном клубе и выпускали стенгазету с ласковым названием "Комарик".

Ресурсы техникума были востребованы для подготовки бойцов ССО по рабочим профессиям. Здесь учились премудростям штукатурных, малярных, плотницких работ студенты Петрозаводского университета до их отъезда в строительные отряды.

А вот и продолжение истории. В этом году Петрозаводский техникум городского хозяйства заключил договор с Карельским региональным отделением молодежной Общероссийской общественной организацией "Российские студенческие отряды" на подготовку специалистов для строительных отрядов республики.

В течение полутора месяцев курсанты изучали дистанционно теоретические основы рабочих профессий "Монтажник каркасно-обшивочных конструкций" и "Маляр". И вот появилась возможность организовать учебную практику. Двенадцать будущих бойцов ССО возвели конструкцию из гипсовых строительных плит, осуществили сплошную шпатлевку, окраску и оклейку стен обоями. За основу было взято конкурсное задание из компетенции Вордскиллс "Сухое строительство и штукатурные работы" (юниоры). В завершение экзаменационная комиссия оценила качество выполненной работы и приняла решение о возможности присвоения курсантам квалификации по заявленным профессиям.

Следует напомнить, что в 2020 году прием на обучение в Петрозаводский техникум городского хозяйства будет осуществляться на базе основного общего образования (9 классов) и среднего общего образования (11 классов) как за счет средств бюджета Республики Карелия, так и по договорам с физическими и юридическими лицами.

Петрозаводский техникум городского хозяйства располагает квалифицированными педагогическими кадрами, оборудованными аудиториями, мастерскими, лабораториями, доступом к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям.

В непосредственной близости от учебного корпуса имеются благоустроенные общежития.

Студентам-юношам предоставляется отсрочка от призыва на военную службу.

Подробнее об условиях приема на обучение: ptgh.onego.ru/abiturientam/5982

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