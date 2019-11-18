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Новости. Общество
12:18, 18 Ноября 2019
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Студент из Карелии испытал на себе "прелести" финского училища

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Родители подростка из Петрозаводска оказались шокированы тем, как организована учеба в профессиональном колледже в Финляндии.

Когда житель Петрозаводска Михкель Алатало отправлял своего 16-летнего сына Алекса на учебу в Финляндию, он и представить не мог, каким окажется начальное профессиональное образование в одной из самых благополучных европейских стран, куда хотели бы перебраться многие молодые люди из российской Карелии. По словам Алатало, выбор их семьи пал на училище в местечке Лаппаярви, которое относится к профессиональному колледжу "Ями".

"Об этом учебном заведении мы узнали на собрании, которое проходило в школе, где учился мой сын. Представитель училища Наталья Кивиярви встречалась в Петрозаводске с родителями школьников, которых заинтересовала учеба в Финляндии, и нас вполне устроило образовательное учреждение в Лаппаярви, где оказалось бесплатной не только учеба, но также проживание и даже обеды. Училище предлагало несколько профессиональных направлений – от автодела до общественного питания, но мы решили выбрать специальность, связанную с металлообработкой, поскольку она более востребована на финском рынке труда", – рассказал Михкель Алатало "Столице на Онего".

У студента из Петрозаводска, говорившего по-фински с детства, не возникло никаких языковых проблем в обучении в Финляндии. Как отметил Михкель, его сын уезжал в соседнюю страну, будучи сильно мотивированным на учебу, поскольку видел в ней начало своей интеграции в финскую жизнь. Однако получение начального профессионального образования в училище Лаппаярви оказалось не таким красочным, каким оно выглядит на рекламных буклетах, которыми представители этого учебного заведения заманивают к себе выпускников из Карелии.

Читайте подробнее в материале журналиста Валерия Поташова.

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