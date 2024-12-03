Студент попытался купить в Петрозаводске квартиру за миллион рублей и нарвался на аферистов

Об очередном случае дистанционного мошенничества рассказали в МВД Карелии.

В дежурную часть МВД Петрозаводска обратился 26-летний местный житель, студент.

Он рассказал, что пытался купить жилье и на одном из сайтов нашёл объявление о продаже квартиры в микрорайоне Октябрьский по цене чуть дороже 1 миллиона 100 тысяч рублей.

Предложение казалось выгодным, и горожанин связался с продавцом. Тот, однако, попросил внести предоплату, объяснив это большим количеством желающих купить квартиру.

Студент перевел 30 тысяч рублей и стал ждать показа квартиры, но вскоре "продавец" потребовал отправить ему ещё больше денег. Тогда петрозаводчанин понял, что его обманули, и обратился в полицию. Правоохранители возбудили уголовное дело.