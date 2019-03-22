Студента в Петрозаводске обокрал сосед по общежитию

Несовершеннолетний позарился на чужой телефон, сообщили в МВД Карелии.

В отдел полиции по Петрозаводску обратился 17-летний юноша и сообщил, что у него похитили мобильный телефон стоимостью 15 тысяч рублей. Заявитель пояснил, что утром забыл гаджет в своей комнате в общежитии, а когда вернулся - телефона на месте уже не было.

Инспектор по делам несовершеннолетних установила подозреваемого, 17-летнего гражданина. Он проживает в соседней комнате с потерпевшим. По версии полицейских, воспользовавшись тем, что все студенты ушли на занятия, он зашёл в чужую комнату и совершил хищение.

В этот же вечер он попытался сбыть телефон, однако в салоне сотовой связи не приняли гаджет из-за того, что подозреваемый не знал кода разблокировки.

По признакам состава преступления возбуждено уголовное дело. Похищенный мобильный изъят и возвращён владельцу.