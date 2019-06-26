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Новости. Общество
06:40, 26 Июня 2019
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Студентам Карелии предлагают отказаться от запуска воздушных шаров на выпускные

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Ассоциация зеленых вузов России призывает студентов Карелии поддержать инициативу Уральского федерального университета и отказаться от традиционного запуска воздушных шаров во время выпускных.

"Выпущенные в небо воздушные шары, преодолевая огромные расстояния, становятся источником загрязнения, нанося огромный вред окружающей среде, и являются причиной гибели животных. Эко-активисты по всему миру призывают организаторов праздников отказаться от использования воздушных шаров, подобрав им безопасную замену", - говорится в сообщении ассоциации.

В ряде российских городов уже приняты запреты на запуск воздушных шаров на городских мероприятиях, а также на праздниках в школах и детских садах.

“Как ни крути, массовый запуск шаров - плохая затея. Выпущенные в небо шарики рано или поздно приземлятся и станут мусором, который будет разлагаться много лет, - говорит Михаил Гусаков, эко-активист движения "Зеленая Волна". - Кроме того, воздушные шары - частая причина гибели животных, принявших их за пищу, и коротких замыканий в электросетях из-за фольгированных веревочек".

Ранее сообщалось, что мэрия Петрозаводска запретила запускать воздушные шары на выпускных.

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