Студентам в Петрозаводске рассказали о видах наркотиков

Прокуратура Карелии продолжает борьбу с наркопритонами.

Старшие помощники прокурора Петрозаводска Олег Беляев и Андрей Сурилайнен провели беседу со студентами Петрозаводского автотранспортного техникума. Встреча со студентами состоялась в рамках общереспубликанской оперативно-профилактической акции «Карелия без наркотиков».

Ребятам рассказали о видах наркотиков, административной и уголовной ответственности, а также о способах распространения и втягивания в преступной бизнес. Студенты получили исчерпывающие ответы на интересовавшие их вопросы.

Напомним, Единая дежурная диспетчерская служба Петрозаводска с 1 ноября круглосуточно принимает сообщения граждан о фактах незаконного оборота наркотиков. Сообщать о преступлениях в сфере незаконного оборота наркотиков можно по телефону 89317007973.