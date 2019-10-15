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Новости. Криминал
18:20, 15 Октября 2019
фото: © Fotolia / Photographee.eu

Студентка из Петрозаводска пыталась заработать в Интернете и лишилась 8,5 тысяч рублей

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Жительницы столицы Карелии стала очередной жертвой дистанционных мошенников.

Студентка в одном из карельских пабликов соцсети нашла объявление о работе, которая носила удаленный характер. Девушка, заинтересовавшись, списалась с некой "Инной". Та в переписке пояснила детали: при выводе выручки со счетов онлайн-казино петрозаводчанка будет выступать посредницей. За это ей была обещана доля в 30 процентов от общей суммы, рассказали в МВД Карелии.

Первая же операция сулила студентке неплохую выгоду – "Инна" намеревалась провести по карте 400 тысяч рублей. Но для "активации программы", уточнила работодательница, девушке необходимо было самой перевести 1 процент общей суммы. Петрозаводчанка через интернет-банкинг перечислила незнакомке 4 тысячи рублей.

Далее в соцсети поступило новое сообщение. От жительницы Карелии требовалось перечислить еще одну сумму – 2 тысячи рублей – в счет гарантии будущей операции. Чтобы у девушки не возникало никаких подозрений, "Инна" направила скан-копию паспорта.

"С минуты на минуту работодательница должна была вывести с онлайн-казино почти полмиллиона рублей. А петрозаводчанка должна была получить значительную прибыль на карту, а затем перечислить 70% удаленной благодетельнице. Но вместо этого поступило смс-уведомление о списании 2 500 рублей у самой горожанки. Она поинтересовалась у "Инны", нормально ли то, что деньги были списаны на электронную платежную систему. Та внесла пользовательницу в черный список и более не выходила на связь", - сообщили в МВД Карелии.

В результате студентка лишилась 8 500 тысяч рублей. Она обратилась в полицию. В настоящее время проводится проверка.

 

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Комментарии

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