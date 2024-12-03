Студентка в Петрозаводске занялась инвестициями и потеряла около 100 тысяч рублей

Девушка решила найти работу и попала в ловушку мошенников, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска обратилась 19-летняя девушка, студентка одного из вузов. Она искала подработку и оставляла свой телефон на различных сайтах. В какой-то момент ей позвонил неизвестный, назвавший себя представителем инвестиционной компании.

Девушка согласилась подзаработать на криптовалюте, и кураторы стали давать ей указания: переводить деньги на неизвестные счета. Студентка думала, что зарабатывает в интернете, но «прибыль» вывести она не смогла.

Ущерб составил 93 тысячи рублей. Правоохранители возбудили уголовное дело.