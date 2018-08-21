18:20, 21 Августа 2018
Студентки из Петрозаводска провели уроки русского языка для постояльцев домов престарелых в Германии
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Студентки Петрозаводского госуниверситета в течение двух недель работали в домах престарелых Тюбингена, сообщает пресс-служба вуза.
"Студентки ПетрГУ в течение 2 недель работали в домах престарелых г. Тюбингена, помогая его сотрудникам в организации досуга, общались с жильцами этих заведений. Студентки провели для жителей домов престарелых уроки русского языка, провели концерты, рассказали о городе Петрозаводске и Карелии", - отмечают в университете.
Поездка в Тюбинген, который является гордом-побратимом Петрозаводска, прошла в рамках социального проекта кафедры немецкого и французского языков, общества дружбы "Запад-Восток" и отдела культуры мэрии Тюбингена.
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