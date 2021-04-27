Студентов Карелии хотят вовлечь в волонтеров информационной безопасности детей и подростков

В республике пройдет региональный Форум по информационной безопасности детства.

Правительство Карелии утвердило комплексный план мероприятий по обеспечению информационной безопасности детей на 2021-2027 годы. Документ предусматривает разработку и реализацию регионального проекта по созданию студенческого сообщества «инфо-волонтеров безопасности». Заняться этим проектом республиканские власти поручили карельскому министерству образования и спорта, а его партнером станет региональное отделение «Российского движения школьников». Как ожидается, в Карелии будет создана модель деятельности «инфо-волонтеров безопасности», которую распространят по всей России.

Кроме того, утвержденный правительством план предполагает проведение в Карелии регионального Форума по информационной безопасности детства. Его участники должны разработать педагогические инструменты для работы в сфере информационной безопасности детей и подростков.