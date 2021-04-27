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Студентов Карелии хотят вовлечь в волонтеров информационной безопасности детей и подростков

Новости. Общество
13:14, 28 Апреля 2021
фото: © ИТАР-ТАСС/ Юрий Белинский
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В республике пройдет региональный Форум по информационной безопасности детства.

Правительство Карелии утвердило комплексный план мероприятий по обеспечению информационной безопасности детей на 2021-2027 годы. Документ предусматривает разработку и реализацию регионального проекта по созданию студенческого сообщества «инфо-волонтеров безопасности». Заняться этим проектом республиканские власти поручили карельскому министерству образования и спорта, а его партнером станет региональное отделение «Российского движения школьников». Как ожидается, в Карелии будет создана модель деятельности «инфо-волонтеров безопасности», которую распространят по всей России.

Кроме того, утвержденный правительством план предполагает проведение в Карелии регионального Форума по информационной безопасности детства. Его участники должны разработать педагогические инструменты для работы в сфере информационной безопасности детей и подростков.    

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
zanoza
2021-04-28 14:52:38
Это теперь цензуру выдают за безопасность, однако. Навальнята их слишком напугали :)
Ио
2021-04-28 14:09:27
Школьник инфо-волонтер будет учить школьника не инфо-волонтера что ТИК ток надо удалить из смартфона, потому что там часто президента не любят и Навального показывают...
кир
2021-04-28 13:19:04
Много ни о чем. Что это?
насмешница
2021-04-28 14:28:47
кир, славная традиция стукачества и провокаторства, доставшаяся нам от предков. Однозначно в курсе.
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