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Новости. Общество
18:20, 07 Августа 2018

Студенты ПетрГУ откопали мастерскую по производству медных изделий

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Археологическая экспедиция ПетрГУ в Медвежьегорском районе Карелии завершились уникальным открытием, рассказали в пресс-службе Петрозаводского Госуниверситета.

Археологическая экспедиция ПетрГУ под руководством доцента кафедры отечественной истории Александра Жульникова провела исследования на полуострове Оровнаволок в Медвежьегорском районе. Работы экспедиции завершились уникальным открытием – обнаружена древнейшая на Севере Европы мастерская по производству изделий из меди: украшения и орудия труда.

В ходе раскопок, в которых приняли участие студенты первого курса Института ИПСН, было обнаружено более 30 медных артефактов, в том числе пронизка (бусина), обломок ножа, фрагменты рыболовных крючков, пластинки – заготовки для изготовления украшений, дендриты самородной меди со следами обработки, в том числе, возможно, литья.

"Источником сырья для мастерской, видимо, служила самородная заонежская медь. Возможно, именно благодаря мастерской на Оровнаволоке медные изделия впервые стали известны жителям Скандинавии и соседних регионов. Возраст древней мастерской на Оровнаволоке по обнаруженной вместе с медными изделиями ромбоямочной керамике оценивается около 6000 лет – начало IV до н.э. Освоение производства меди – поворотный момент в истории человечества, который привел к появлению первых цивилизаций в Передней Азии и севере Африки. До настоящего момента считалось, что Север Европы был на периферии великих открытий в человеческой истории.

Работы археологической экспедиции ПетрГУ ставят вопрос о наличии в Карелии одного из древнейших в Европе очагов металлообработки", - рассказал Александр Жульников.

В ходе небольших по площади раскопок на Оровнаволоке удалось получить сведения о площади стоянки-мастерской, собрать коллекцию древних артефактов, включая фрагменты ромбоямочной керамики, наконечники стрел из кремня, сланцевую пешню для долбления лунок во льду, кальцинированные косточки животных и рыб. В ходе изучения мастерской была разработана методика выявления следов обработки меди с использованием металлоискателей и использования специальных сеток для просеивания культурного слоя.

Полученные в ходе раскопок медные артефакты будут в дальнейшем изучены для получения сведений о древнейших способах обработки меди, химическом составе металла. К исследованиям металла с Оровнаволока будут приглашены сотрудники Института археологии РАН, специалисты из научных центров Финляндии. Появится возможность для уточнения места производства медных изделий, обнаруженных в последние годы на Севере Европы.

Находки, полученные в ходе работ археологической экспедиции ПетрГУ, осенью этого года будут представлены на выставке в Петрозаводском университете, станут основой для научных исследований студентов.

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