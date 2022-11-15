Студенты подвергли обрезке плакучие рябины в Петрозаводске

В карельской столице продолжают приводить в порядок зелёные насаждения, сообщили в администрации Петрозаводска.

Студенты Петрозаводского лесотехнического техникума под руководством своего преподавателя Майи Гордеевой выполнили санитарную обрезку плакучих рябин на улице «Правды».

Порубочные остатки вывезли сотрудники ООО «Кондопожское ДРСУ», обслуживающего дороги и тротуары карельской столицы. Кроме того, мобильная бригада МКУ «Служба заказчика» удалила защитные сетки, установленные вокруг рябин, чтобы они не врастали в стволы деревьев.

Также, сообщили в мэрии, Городской комбинат благоустройства занимается ликвидацией самосева в парке Железнодорожников. Помимо этого, в Петрозаводске продолжается снос аварийных деревьев. Сейчас эти работы выполняют в Якорном парке, где подрядчик удалит 24 опасных растения – сухостойные и повреждённые липы, ивы и берёзы, а также отфрезерует пни и вывезет порубочные остатки.