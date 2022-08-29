Студенты придут на помощь медикам в Карелии для борьбы с новой волной ковида

Глава Минздрава республики рассказал о мерах, принимаемых для борьбы с очередной волной коронавируса в регионе.

Министр Здравоохранения Карелии Михаил Охлопков на своей странице в соцсети рассказал о том, какие меры принимаются для того, чтобы не допустить распространение коронавируса.

По словам главы Минздрава, поскольку течение болезни пока, в основном, лёгкое, то основная нагрузка легла на поликлиники, где вновь введен масочный режим, расширены красные зоны, большинство персонала работают на вызовах. На станции скорой помощи Петрозаводска увеличено число экипажей.

«Медицинский институт ПетрГУ направит в медорганизации Карелии студентов пятого курса, которые будут работать в составе бригад, заполнять документацию, отвечать на звонки и выполнять другую медицинскую работу. Такая практика у нас наработана и доказала свою эффективность. Благодарю ректора университета Анатолия Викторовича Воронина и директора мединститута Александра Тимофеевича Балашова за помощь медикам республики», — рассказал Михаил Охлопков о сотрудничестве с ПетрГУ.

Кроме того, глава Минздрава сообщил о планах, создать резервный ковидный стационар в паллиативном центре, где уже было ковидное отделение.

Михаил Охлопков заверил, что Минздрав Карелии держит ситуацию на ежедневном контроле, но напомнил жителям республики о соблюдении мер осторожности: носить маски в местах скопления людей, при первых симптомах ОРВИ обращаться к врачу и, главное, вакцинироваться и ревакцинироваться.