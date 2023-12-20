Студенты целевого направления колледжей и техникумов Карелии получат именные стипендии

Соответствующее распоряжение главы республики было подписано 21 декабря.
Студенты СПО, заключившие договор о целевом обучении, получат именные стипендии, сообщил в личном профиле глава Минобразования и спорта Карелии. Роман Голубев отметил, что
соответствующее распоряжение главы республики было подписано 21 декабря.
«Напомню, что с инициативой введения дополнительной поддержки студентов Артур Парфенчиков выступил в прошлом учебном году», — добавил министр.
По его словам, эта мера будет действовать только для студентов государственных колледжей и техникумов. Стипендия назначается ежегодно с 1 сентября на 1 учебный год и выплачивается ежемесячно дополнительно к государственной академической стипендии.
Таким образом, 150 именных стипендий в размере 1 000 рублей (за период с сентября по декабрь) будут выплачены до Нового года.
«Напомню, 75 именных стипендий ежегодно назначается с 1996 года для достигших особых успехов в учебно-исследовательской деятельности, научно-техническом творчестве, спорте, общественной деятельности студентам, аспирантам, ординаторам и ассистентам-стажерам, обучающимся по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным программам. Теперь количество именных стипендий возросло до 225», — заключил Роман Голубев.
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