Студенты целевого направления колледжей и техникумов Карелии получат именные стипендии

Соответствующее распоряжение главы республики было подписано 21 декабря.

Студенты СПО, заключившие договор о целевом обучении, получат именные стипендии, сообщил в личном профиле глава Минобразования и спорта Карелии. Роман Голубев отметил, что

соответствующее распоряжение главы республики было подписано 21 декабря.



«Напомню, что с инициативой введения дополнительной поддержки студентов Артур Парфенчиков выступил в прошлом учебном году», — добавил министр.



По его словам, эта мера будет действовать только для студентов государственных колледжей и техникумов. Стипендия назначается ежегодно с 1 сентября на 1 учебный год и выплачивается ежемесячно дополнительно к государственной академической стипендии.



Таким образом, 150 именных стипендий в размере 1 000 рублей (за период с сентября по декабрь) будут выплачены до Нового года.



«Напомню, 75 именных стипендий ежегодно назначается с 1996 года для достигших особых успехов в учебно-исследовательской деятельности, научно-техническом творчестве, спорте, общественной деятельности студентам, аспирантам, ординаторам и ассистентам-стажерам, обучающимся по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным программам. Теперь количество именных стипендий возросло до 225», — заключил Роман Голубев.