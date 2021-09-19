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Студия по изготовлению калиток в Карелии получила премию как самый оригинальный проект в России

Новости. Общество
13:12, 21 Сентября 2021
фото: Минфин РК

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Кулинарная студия «Калитка», созданная в Карелии, стала победителем всероссийского конкурса проектов, которые жители страны придумывают и воплощают собственными силами за свои деньги.

Об этом сообщили в министерстве финансов республики.

Карельская студия победила в номинации «Самый оригинальный проект». Идею придумали члены ТОС «Мегрегские карелы». Они провели реконструкцию старинного дома в Олонецком районе и открыли там кулинарную студию, где всех жалеющих учат печь калитки и готовить другие блюда национальной карельской кухни. Кроме того, в студии работают ткацкая и швейная мастерские. Там тоже проходят мастер-классы для посетителей.

Конкурс проводился в рамках программы «инициативного бюджетирования», суть которой состоит в том, что инициативные жители воплощают социально значимые идеи, отправляют их на конкурс и, в случае победы, получают финансирование из бюджета.

Кулинарная студия «Калитка» получила за победу 100 тыс. рублей.

Все на конкурс от Карелии было подано 12 заявок от жителей Петрозаводска, Беломорского, Кондопожского, Медвежьегорского, Олонецкого, Питкярантского, Прионежского, Пряжинского, Пудожского и Суоярвского районов.

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