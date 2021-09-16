Субботнее утро Петрозаводск встретит дождем

Днем 18 сентября будет сухо, но облачно, как и по всей Карелии, предупредили в Гидрометцентре республики.

В Петрозаводске выходные начнутся облачной с прояснениями погодой. Ночью и утром временами ожидается небольшой дождь, день пройдет без существенных осадков. Ветер ночью северный, северо-восточный слабый, днем восточный, северо-восточный умеренный.

Температура воздуха ночью составит+2, +4°С, днем поднимется до +7, +9°С. Атмосферное давление ночью будет слабо расти, днем мало меняться.

В районах Карелии в субботу также будет облачно с прояснениями. Местами пройдет небольшой дождь.

Ветер ночью северный, северо-восточный слабый, днем северо-восточный, восточный умеренный. Температура воздуха ночью +1, +6°С, местами заморозки в воздухе и на почве до -1, -4°С, днем +6, +11°С.