Изменились условия получения субсидий для оплаты услуг ЖКХ: все стало проще

Россиянам больше не придется предъявлять квитанции и чеки об оплате услуг ЖКХ, а также справки об отсутствии задолженности для получения субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Соответствующе постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства.

"Теперь для получения субсидии не придётся предоставлять квитанции и чеки об оплате жилищно-коммунальных услуг, а также справки об отсутствии задолженности. Госорганы будут сами получать эту информацию через систему межведомственного электронного взаимодействия", — говорится в сообщении. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".