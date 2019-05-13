Суд арестовал счета экс-директора "Карелия-Маркет"

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Арбитражный суд Карелии принял решение запретить бывшему директору ООО "ТД Карелия-Маркет" Сергею Авишеву распоряжаться своим имуществом и арестовал денежные средства на его счетах.
Как следует из материалов дела, решение принято по ходатайству ПАО "ТГК-1", которое добивается привлечения Авишева к субсидиарной ответственности в рамках процедуры банкротства ООО "ТД Карелия-Маркет".
Как сообщалось ранее, ПАО "ТГК-1" хочет взыскать с Авишева 44,9 млн рублей в пользу должника.
Суд постановил наложить арест на денежные средства на всех открытых банковских счетах Авишева и запретить отчуждение принадлежащих ему долей в уставных капиталах двух фирм.
Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
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