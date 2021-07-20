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Суд Архангельска оштрафовал проповедника из Карелии за вовлечение ребенка в деятельность экстремистской организации

Новости. Криминал
11:21, 21 Июля 2021
фото: © Михаил Метцель/ТАСС, архив

В Архангельске суд признал проповедника-экстремиста из Карелии виновным в организации деятельности религиозного объединения и в вовлечении несовершеннолетнего в деятельность экстремистской организации, сообщили в региональном Следкоме.

Следствием и судом установлено, что в 2017 году 40-летний житель Приморского района Архангельской области - уроженец Карелии с целью продолжения религиозных идей местной организации, признанной экстремистской вступившим в законную силу решением Верховного суда РФ, организовал в нескольких квартирах собрания групп для совершения проповедей и призыва граждан к изучению специальной литературы.

Читки уроженец Карелии устраивал для того, чтобы найти новых последователей религиозных идей запрещенной организации, включая несовершеннолетних. Мужчина вместе с двумя соучастниками, уголовное преследование которых прекращено в связи с деятельным раскаянием, вовлек несовершеннолетнего сына одного из них в деятельность указанной запрещенной организации, незаконная деятельность которой пресечена при содействии полиции Архангельской области и РУФСБ России по Архангельской области.

Приговором Соломбальского районного суда города Архангельска уроженцу Карелии назначено наказание в виде штрафа в размере 780 тысяч рублей. Приговор суда не вступил в законную силу.

Расследованием уголовного дела занимался второй отдел по расследованию особо важных дел Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

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Комментарии

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Чеслав
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Когда ж тут с пожарами бороться!? Кругом "экстремисты" и "враги народа"!?
наташка
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Читки секты свидетелей ночного фотогрпфа
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