Суд дал жительница Карелии за ложный донос условный срок и направление к наркологу

В Сортавале местная жительница пыталась с помощью полиции вернуть ранее подаренный телефон, обвинив знакомого в преступлении, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура Сортавалы поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 35-летней местной жительницы. Она признана виновной в совершении ложного доноса.

Суд установил, что в мае женщина сообщила в полицию о краже, чтобы силами сотрудников правоохранительных органов вернуть ранее добровольно переданный своему знакомому мобильный телефон. По вызову приехал следователь и предупредил гражданку об уголовной ответственности за заведомо ложный донос, но она все равно написала заявление и просила привлечь виновных лиц к ответственности. По результатам процессуальной проверки было вынесено решение об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления.

С учетом позиции государственного обвинения жительнице Сортавалы назначено наказание в виде 10 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год и возложением дополнительных обязанностей не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного органа, а также пройти обследование у врача нарколога.