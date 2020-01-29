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Суд допросил замминистра строительства Карелии по "делу Матвийца"

Новости. Криминал
14:36, 30 Января 2020
фото: © ТАСС / Сергей Шлеюк
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Заместитель министра строительства, ЖКХ и энергетики Карелии Павел Банковский дал показания в рамках уголовного дела о мошенничестве с НДС, обвиняемым по которому проходит экс-глава регионального Минстроя Дмитрий Матвиец.

Банковский был вызван в суд в качестве свидетеля по делу о мошенничестве в особо крупном размере, фигурантом которого является Дмитрий Матвиец, ранее возглавлявший карельский Минстрой.

В суде Павел Банковский пояснял принцип выдачи субсидии на компенсацию части затрат, связанных с выполнением производственных программ организаций коммунального комплекса. Предположительно, эту поддержку коммунальщики могли получать для покрытия расходов, вызванных разницей между суммами платежей населения и экономически обоснованным тарифом. Организация "Карелэнергоресурс", которую в в 2013-2015 годах возглавлял Дмитрий Матвиец, обеспечивала теплом и горячей водой девять районов республики. 

Павел Банковский не смог назвать деталей выдачи субсидий в интересующий суд период времени.

"Честно говоря, я уже не помню. Потому что, насколько я знаю, последние года четыре-пять этой субсидии не существует", -  сказал в суде Банковский.

Как пояснил замминистра строительства, ЖКХ и энергетики, в 2013 году он занимал пост начальника отдела правового, кадрового обеспечения министерства. В его функции при этом входила проверка пакета документов, который предоставлялся компаниями для получения средств. Если с документами было все в порядке, обратившиеся получали поддержку. Окончательное решение по выдаче субсидии принимала комиссия, пояснил работник Минстроя.

"Организация ООО "Карелэнергоресурс" являлась ли получателем этой субсидии? И что вы помните?, -  задала гособвинитель вопрос заместителю министра.

"Ну если честно, я практически ничего не помню … за исключением того, значит, протокола, который был предъявлен при допросе в качестве свидетеля", - ответил Банковский.

Процесс по "делу Матвийца" продолжается в Петрозаводском горсуде. Бывшего министра обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Внимание следствия привлекли эпизоды возмещения НДС компанией "Карелэнергоресурс", которую в 2013-2015 годах возглавлял Дмитрий Матвиец.

По версии следствия, фигурант дела принял участие в учреждении компании "ЛесОптТорг", с помощью которой осуществил хищение средств путем незаконного возврата НДС. Общая сумма предполагаемого ущерба по одному эпизоду составляет 3 млн 135 тысяч рублей, по другому - 1 млн 559 тысяч рублей. Средства поступили на счет "Карелэнергоресурса".

После возбуждения дела Матвиец заявил, что не присваивал эти деньги. Он пояснил, что ранее оформлял документы о возврате НДС по указанию налоговой службы, и все деньги от возврата остались в компании.

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