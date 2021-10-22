Суд Карелии отправил водителя-рецидивиста в колонию за систематическое пьянство за рулем

Житель Сортавалы четыре раза попался пьяным за рулем и оказался за решеткой, сообщили в прокуратуре Карелии.

Судом установлено, что 37-летний житель Сортавалы был трижды судим за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, в июне 2021 года освободился из мест лишения свободы. В июле 2021 года он вновь сел за руль в состоянии алкогольного опьянения и был остановлен сотрудниками ДПС.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил осужденному наказание по совокупности приговоров в виде 5 месяцев лишения свободы с лишением права управления транспортными средствами сроком на 3 года с отбыванием наказания в колонии-поселении.