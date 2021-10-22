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Суд Карелии отправил водителя-рецидивиста в колонию за систематическое пьянство за рулем

Новости. Криминал
14:33, 22 Октября 2021
фото: © Филипп Киреев / ТАСС

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Житель Сортавалы четыре раза попался пьяным за рулем и оказался за решеткой, сообщили в прокуратуре Карелии.

Судом установлено, что 37-летний житель Сортавалы был трижды судим за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, в июне 2021 года освободился из мест лишения свободы. В июле 2021 года он вновь сел за руль в состоянии алкогольного опьянения и был остановлен сотрудниками ДПС.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил осужденному наказание по совокупности приговоров в виде 5 месяцев лишения свободы с лишением права управления транспортными средствами сроком на 3 года с отбыванием наказания в колонии-поселении.

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Комментарии

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Banan
2021-10-22 16:55:21
А ведь он потенциальный убийца. Это только вопрос времени. 5 месяцев поселка - смех и только. 5 лет надо давать.
Кир
2021-10-22 16:31:27
Активист-рецидивист.
Кир
2021-10-22 14:42:29
Фигня полнейшая.
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