Суд лишил водительских прав жителя Карелии, страдающего алкоголизмом

В Кондопожском районе водитель, страдающий алкогольной зависимостью, лишился водительских прав, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура Кондопожского района в июне 2018 года провела проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения.

Проверка показала, что один из местных жителей с 2011 года состоит на учете у врача-нарколога с диагнозом "синдром зависимости от алкоголя средней стадии".

За это время гражданин неоднократно привлекался к административной ответственности за распитие алкогольной продукции в запрещенных местах, а в 2018 году был осужден за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, которое совершил в состоянии алкогольного опьянения.

При этом у него имеется водительское удостоверение на право управление транспортными средствами категории В и С.

Прокуратура района предъявила в Кондопожский городской суд исковое заявление о прекращении в отношении водителя действия права на управление транспортными средствами и признании недействительным его водительского удостоверения.

Решением суда исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме.