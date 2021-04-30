Суд лишит прав водителя за пьяную езду по поселку в Карелии

Автоинспекторы отстранили от управления водителя, разъезжавшего пьяным по поселку Эссойла Пряжинского района, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

В поселке Эссойла 38-летний водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял автомобилем Mitsubishi. Инспекторы составили административный материал. Водителя ждет штраф в 30 тысяч рублей и лишение права управления автомобилем на срок до 2-х лет. Решение примет суд.

Ранее сообщалось, что водителей в Карелии ждет массовая проверка на трезвость в майские праздники.