Водителей в Карелии ждет массовая проверка на трезвость в майские праздники

С 1 по 10 мая автоинспекторы проверят водителей на трезвость за рулем, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

На майских праздниках сотрудники ГИБДД проведут на дорогах Карелии профилактическое мероприятие «Контроль трезвости». По статистике, число аварий с участием пьяных водителей возрастает именно с наступлением «майских».

С начала года от управления автомобилем в состоянии опьянения автоинспекторами отстранены почти 600 водителей.

В Госавтоинспекции Карелии просят с пониманием отнестись к кратковременным остановкам автомобилей для проверки водителей.

Сообщить о нетрезвом водителе можно по телефону дежурной части ГИБДД Петрозаводска: 715-900. В районах республики необходимо звонить по телефонам дежурных частей отдела полиции, или звоните с мобильного телефона на номер 102.

Ранее пьяный водитель в Карелии ночью дыхнул на полицейского и попал под суд.