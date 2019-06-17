Суд намерен допросить дочь Дмитриева по делу о сексуальном насилии

Петрозаводский городской суд в понедельник намерен приступить к допросу приемной дочери лидера карельского "Мемориала" Юрия Дмитриева, обвиняемого в сексуальном насилии.

Об этом в понедельник перед заседанием рассказал журналистам адвокат Дмитриева Виктор Ануфриев.

По его словам, суд должен допросить свидетелей стороны обвинения – приемную дочь и ее бабушку.

"Вероятно, будет видеоконференция, хотя мы настаивали, и суд, собственно говоря, удовлетворял наше ходатайство, чтобы их очно допросили", - сказал Ануфриев.

Напомним, уголовное дело против Дмитриева было возбуждено в конце 2015 года. Руководителю карельского отделения "Мемориала" инкриминировалось изготовление порнографии с участием его несовершеннолетней приемной дочери, а также незаконное хранение основных частей огнестрельного оружия. Сам Дмитриев обвинение назвал абсурдным.

В апреле 2018 года Петрозаводский городской суд оправдал исследователя сталинских репрессий по статьям о развратных действиях и изготовлении детской порнографии с участием приемной дочери. Дмитриев был признан виновным лишь в незаконном хранении основных частей огнестрельного оружия. В июне прошлого года Верховный суд Карелии отменил оправдательный приговор и вернул "дело Дмитриева" в городской суд.

Минувшим летом в отношении руководителя карельского отделения "Мемориала" было возбуждено новое уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера в отношении приемной дочери, и Юрий Дмитриев оказался вновь арестован. В октябре 2018 года судья Александр Мерков объединил два уголовных дела против Дмитриева в одно.