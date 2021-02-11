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Суд не дал жителю Карелии, совершившему смертельное ДТП, обмануть приставов

Новости. Общество
10:24, 12 Февраля 2021
фото: pixabay
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В Беломорском районе местный житель, совершивший смертельное ДТП, продал машину сыну, чтобы ее не забрали в качестве компенсации родственникам погибшего, сообщили в УФССП Карелии.

У приставов Беломорского района находится исполнительное производство в отношении местного жителя о взыскании с него одного миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда, причиненного в результате смертельного ДТП.

Приговором Беломорского районного суда взыскание было обращено на имущество должника – автомобиль "Skoda Fabia".

Когда приставы пришли за автомобилем, то выяснилось, что иномарка зарегистрирована на сына должника. Позже удалось узнать, должник оформил машину на сына во время судебных разбирательств после смертельной аварии.

Приставы обратились в Беломорский районный суд с заявлением о признании такого договора купли-продажи недействительным, но суд оставил без удовлетворения иск приставов.

Тогда приставы подали апелляционную жалобу в Верховный суд Карелии, который отменил решение Беломорского районного суда и признал договор купли-продажи транспортного средства Skoda Fabia недействительным.

Таким образом, транспортное средство возвращено в собственность должника , на него наложен арест, произведена оценка и теперь оно подлежит реализации в счет погашения задолженности.

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