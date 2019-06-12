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Новости. Общество
15:55, 12 Июня 2019
фото: ТАСС / Юрий Машков

Суд не дал жителю Карелии выписать из квартиры бывшую жену

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В Олонецком районе Карелии местный житель попытался через суд оставить без квартиры бывшую жену, сообщается на сайте районного суда.

В Олонецкий суд поступил иск от местного жителя, который проживает в квартире, где кроме него зарегистрирована еще бывшая жена.

"После расторжения брака жена добровольно выбыла из квартиры и проживает в другом населенном пункте. Свои обязанности по договору социального найма не исполняет, участия в оплате коммунальных платежей и расходов на содержание и ремонт жилого помещения не принимает", - написал мужчина и попросил суд признать бывшую жену как утратившую право пользования жилым помещением и снять ее с регистрационного учета.

Суд, отказывая в удовлетворении исковых требований, исходил из того, что женщина не утратила интерес к спорному жилью, не считает, что она выехала из него постоянно, принимает возможные меры к сохранению за собой права пользования жильем, намерена вселиться в него, оплачивает коммунальные платежи, платежи за содержание дома, найм. Вынуждена была покинуть жилое помещение в связи с конфликтными отношениями с бывшим супругом и его матерью. Сама ответчица проживает в съемном жилье, предоставляемом ей на различных основаниях, своего жилья не имеет, новую семью не создала.

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